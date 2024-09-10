الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٦:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي خلال اتصال هاتفي مع نظيرته المكسيكية آليسيا بارسنا يؤكد على اهمية تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين

الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :