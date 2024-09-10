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عراقجي لنظيرته المكسيكية: ايران تدعم اي اتفاق لوقف اطلاق النار في غزة يتم تأييده من قبل الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة الفلسطينية

الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٦ بتوقيت غرينتش

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