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الخارجية القطرية تدين مجزرة الاحتلال بمواصي خانيونس وتعتبره انتهاكا سافرا للقوانين الدولية

الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٣ بتوقيت غرينتش

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