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مصادر اعلامية: غارات جوية للاحتلال تدمر عدة منازل في بلدة كفر كلا في الجنوب اللبناني

الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٠١ بتوقيت غرينتش

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