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المقاومة تفجر عبوة ناسفة بدبابة اسرائيلية ثم تستهدفها بقذيفة RPG بحي تل السلطان غربي رفح

الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:١٥ بتوقيت غرينتش

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