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متحدث الخارجية الايرانية: وكما أكدنا سابقا فإن مزاعم بيع صواريخ بالستية الى روسيا من قبل ايران كاذبة ولا أساس لها تماما

الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٠ بتوقيت غرينتش

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