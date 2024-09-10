إيران تهزم الإمارات في عقر دارها في تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال + فيديو

العالم – إيران

وفي هذه المباراة التي جرت ضمن الجولة الثانية من المرحلة الثالثة من تصفيات المجموعة الآسيوية الأولى المؤهلة لكأس العام 2026، سجل هدف الفوز مهدي قائدي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الاول.

وفي الشوط الثاني سنحدت عدة فرص محققة للتسجيل للمنتخب الإيراني إلا أنها ضاعت بسبب عدم الدقة في التهديف وبراعة الحارس الإماراتي.

وفي الدقيقة 86 احتسب حكم المباراة ركلة جزاء للإمارات إلا أنه ألغاها لاحقا بعد الرجوع لـVAR.

وفي المباراتين الأخريين ضمن المجموعة ذاتها فازت أوزبكستان على مضيفتها قرغيزستان 3-2 وتعادلت قطر مع كوريا الشمالية 1-1 في بيونغ يانغ.

وفي الجولة الأولى فازت ايران على قرغيزستان 1-0 وأوزبكستان على كوريا الشمالية 1-0 والإمارات على قطر 3-1.

وتتصدر أوزبكستان المجموعة برصيد 6 نقاط تليها إيران بذات الرصيد ومن ثم الإمارات بـ 3 نقاط وكوريا الشمالية وقطر بنقطة واحدة وقرغيزستان بلا نقاط.