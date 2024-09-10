وزيرا خارجية إيران والمكسيك يؤكدان على وقف جرائم الكيان الصهيوني في فلسطين

العالم – إيران

وفي اتصال هاتفي مساء الثلاثاء، هنأت وزيرة خارجية المكسيك آليسيا بارسينا، عباس عراقجي على انتخابه وزيراً للخارجية الإيرانية، وتمنت له وللشعب الإيراني النجاح والرفاهية.

وأعربت بارسينا عن أملها في استمرار الحوارات والمشاورات السياسية بين البلدين.

وبشأن موقف بلادها الداعم للشعب الفلسطيني قالت وزير خارجية المكسيك: إن المكسيك تدعم وقف إطلاق النار وترى أن العنف وسفك الدماء في غزة يجب أن يتوقف في أسرع وقت ممكن.

من جانبه شكر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، وزيرة الخارجية المكسيكية على تهنئتها له، مؤكدا على أهمية تطوير العلاقات الثنائية.

واعتبر عراقجي استمرار الحوارات والمشاورات السياسية بين البلدين الصديقين أمرا في غاية الأهمية.

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى استمرار جرائم الكيان الصهيوني في فلسطين وعلى المستوى الإقليمي، وأكد على ضرورة وقف هذه الجرائم فورا، وأضاف: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم أي اتفاق لوقف إطلاق النار يوافق عليه الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة.