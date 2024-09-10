طهران تدين بشدة إلغاء الغرب الاتفاقيات الثنائية بشأن الخدمات الجوية مع إيران

العالم – إيران

وأدان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كناني بشدة التصريح غير المألوف لوزراء خارجية إنجلترا وفرنسا وألمانيا بشأن إلغاء الاتفاقيات الثنائية لتقديم الخدمات الجوية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفرض عقوبات على شركة الطيران الإيرانية بحجة التدخل في الصراع في أوكرانيا.

وفي بيان قال كنعاني: إن هذا الإجراء الذي اتخذته الدول الأوروبية الثلاث هو استمرار لسياسة الغرب العدائية والإرهاب الاقتصادي ضد الشعب الإيراني، الذي سيواجه الإجراء المقابل والمتناسب من جانب الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأضاف المتحدث باسم الجهاز الدبلوماسي الإيراني، مجددا التأكيد على موقف إيران الواضح والمعلن فيما يتعلق بالنزاع في أوكرانيا: كما تم التأكيد عليه من قبل، فإن أي ادعاء بأن جمهورية إيران الإسلامية باعت صواريخ باليستية إلى الاتحاد الروسي هو كذب ولا أساس له من الصحة تماما.

وأضاف كنعاني: أميركا والدول الأوروبية الثلاث هي المصدر الرئيسي للسلاح إلى الكيان الصهيوني والشركاء في المذبحة الجماعية للشعب الفلسطيني والإبادة الجماعية في غزة، وعليهم أن يتحملوا مسؤولية سياساتهم الخاطئة.