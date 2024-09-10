الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٩:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر عراقية: مصدر أمني يفيد بسقوط "أجسام غريبة" ضمن مقتربات مطار بغداد الدولي

الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٤٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :