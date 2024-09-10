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الهلال الأحمر الفلسطيني يدين اعتداءات الاحتلال بحق طواقمه في طولكرم

الهلال الأحمر الفلسطيني يدين اعتداءات الاحتلال بحق طواقمه في طولكرم
الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٥٠ بتوقيت غرينتش

أدانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي على طواقمها الثلاثاء ما أدى إلى إصابة أحد مسعفيها بالرصاص أثناء إسعافه مصابًا في مخيم طولكرم.

العالمفلسطين

وقالت الجمعية في بيان لها، إن قوات الاحتلال اعتقلت مسعفين اثنين (أفرجت عنهما لاحقا) من داخل مركز إسعاف طولكرم عقب اقتحامها للمركز ومحاصرتها له، حيث احتجزت طواقم الإسعاف داخل المركز ومنعتهم من تقديم خدمات الإسعاف لمحافظة طولكرم.

وحذرت الجمعية من خطورة تصاعد اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي بحق طواقمها العاملة في الضفة الغربية ومنع الاحتلال المتكرر مركبات الإسعاف من الوصول إلى الجرحى والمرضى لتقديم الرعاية الطارئة لهم خلال اقتحامه لمدن ومخيمات الضفة الغربية.

وأكدت أنها وثقت منذ بدء العدوان على قطاع غزة، أكثر من 750 انتهاكا بحق مهامها الطبية والمرضى والمصابين في مركبات الجمعية في الضفة الغربية.

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