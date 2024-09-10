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رئيس المحكمة الجنائية الدولية كريم خان: قاموا بتهديدي بشكل علني وخفي بحل المحكمة او الانسحاب من اتفاقية روما

الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٢٢ بتوقيت غرينتش

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