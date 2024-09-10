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بايدن: ندرس السماح للقوات الأوكرانية باستخدام الأسلحة الأمريكية لضرب روسيا

بايدن: ندرس السماح للقوات الأوكرانية باستخدام الأسلحة الأمريكية لضرب روسيا
الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٣٠ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة تدرس السماح للقوات الأوكرانية باستخدام الأسلحة الأمريكية لضرب عمق الأراضي الروسية.

العالم - الأميركيتان

وقال بايدن للصحفيين، الثلاثاء، ردا على سؤال بهذا الصدد: "نحن نعمل على ذلك الآن".

ويأتي ذلك على خلفية الزيارة المرتقبة لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لأوكرانيا في 11 سبتمبر، حيث تشير التقارير الإعلامية الأمريكية إلى أنه قد يسمح للجانب الأوكراني باستخدام الأسلحة الأمريكية، وخصوصا صواريخ ATACMS، لضرب روسيا.

وكانت الولايات المتحدة قد زودت أوكرنيا بصواريخ ATACMS التكتيكية البعيدة المدى، لكنها اشترطت عدم استخدامها لضرب العمق الروسي.

وكانت أوكرانيا منذ فترة طويلة تطالب حلفاءها برفع القيود عن استخدام القوات الأوكرانية للأسلحة الغربية ضد روسيا.

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