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وسائل إعلام الإحتلال: حدث صعب جديد في غزة ، طائرات نقلت إصابات بين الجنود هبطت في سوروكا في بئر السبع

الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:١٣ بتوقيت غرينتش

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