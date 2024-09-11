الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤
١٢:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

سرايا القدس-كتيبة طولكرم تفجر عبوة شديدة الإنفجار بجيب عسكري للإحتلال في مخيم نورشمس وتوقع افراده بين قتيل وجريح

الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٢٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :