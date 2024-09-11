فلسطين تحصل على مقعد رسمي في الجمعية العامة للأمم المتحدة للمرة الأولى

العالم – فلسطين

وفی أیار/مایو صوّتت الأغلبیة الساحقة من أعضاء الجمعیة العامة لصالح منح الفلسطینیین العضویة الکاملة فی المنظمة الدولیة وأصدرت قرارا یمنحهم بعض الحقوق الإضافیة بعدما حال استخدام الولایات المتحدة حق الفیتو دون حصولهم علی العضویة الکاملة.

والقرار الذی ینصّ صراحة علی عدم حصول دولة فلسطین علی حق التصویت فی الجمعیة العامة أو علی الحقّ فی أن تُنتخب عضوا فی مجلس الأمن الدولی، ینصّ علی أنه اعتبارا من الدورة السنویة التاسعة والسبعین للجمعیة العامة - والتی بدأت الثلاثاء - یمکن للفلسطینیین أن یقدّموا مباشرة مقترحات وتعدیلات، کما یمکنهم الجلوس بین الدول الأعضاء حسب الترتیب الأبجدی.

وعصر الثلاثاء، جلس السفیر الفلسطینی لدی الأمم المتحدة ریاض منصور علی المقعد الجدید، بین مقعدی السودان وسریلانکا، وقد وضعت أمامه لافتة کتب علیها "دولة فلسطین".

وعلّق السفیر المصری أسامة محمود عبد الخالق محمود علی تغییر نظیره الفلسطینی مکانه، قائلا "هذه لیست مجرد مسألة إجرائیة، إنها لحظة تاریخیة".

بالمقابل ندّد الكيان الإسرائیلي بهذه "الترقیة"، وذلک علی غرار ما فعلت عندما تبنّت الجمعة العامة القرار المؤید للفلسطینیین.

وقال نائب السفیر الإسرائیلی فی الأمم المتحدة جوناثان میلر إنّ "أیّ قرار أو إجراء من شأنه تحسین وضع الفلسطینیین، سواء فی الجمعیة العامة للأمم المتحدة أم علی الصعید الثنائی، هو مکافأة... للإرهاب بشکل عام ولإرهابیی حماس بشکل خاص".

وإثر اندلاع الحرب فی قطاع غزة بین إسرائیل وحرکة حماس، طلبت السلطة الفلسطینیة فی نیسان/أبریل من مجلس الأمن الدولی النظر مجدّداً فی الطلب الذی قدّمته فی 2011 لنیل العضویة الکاملة فی الأمم المتّحدة.

وتتمتّع فلسطین فی الأمم المتحدة منذ 2012 بوضع "دولة مراقِبة غیر عضو".

ولکي تصبح دولة ما عضواً فی الأمم المتحدة یجب أن تصوّت غالبیة الدول فی الجمعیة العامة لصالح هذه العضویة، کما ینبغی أن تصدر توصیة إیجابیة بهذا الشأن من مجلس الأمن الدولي.

وبعدما صوّتت الجمعیة العامة لصالح حصول الفلسطینیین علی العضویة الکاملة، استخدمت الولایات المتحدة، حلیفة إسرائیل، فی 18 نیسان/أبریل فی مجلس الأمن الدولی حق النقض ضد القرار.