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13 شهيدا بقصف الإحتلال منزلا في بلدة خزاعة شرق خانيونس جنوبي قطاع غزة

الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:١١ بتوقيت غرينتش

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