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الاحتلال يقصف محيط مسجد التوحيد بمدينة طوباس وانباء عن شهداء وجرحى بالمكان

الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٣٥ بتوقيت غرينتش

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