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5 شهداء بقصف جوي إسرائيلي استهدف محيط مسجد التوحيد بمدينة طوباس

الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٤ بتوقيت غرينتش

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