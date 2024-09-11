الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٥:٠٣ GMT
فارسی
البث المباشر

وكالة الأنباء العراقية: رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يستقبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :