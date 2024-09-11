عراقجي: سيتم توقيع 15 مذكرة تفاهم خلال زيارة الرئيس الإيراني للعراق

العالم - ايران

وقال عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني الذي يزور العراق برفقة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في تصريح قبيل الزيارة، إن هذه الزيارة هي أول زيارة للرئيس ونحن سعداء بأننا أردنا أن تكون هذه الزيارة إلى دولة تربطنا بها علاقات وثيقة.

وأضاف: كان من المفترض أن يقوم الراحل رئيسي بهذه الزيارة. وتم إعادة تفعيل الخطط ومذكرات التفاهم التي كانت. وهناك ما يقرب من 15 مذكرة تفاهم جاهزة. وآمل أن تعمل هذه الزيارة على توسيع العمق الاستراتيجي للعلاقات بين البلدين والارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مرحلة جديدة.

وتابع: لدينا العديد من مجالات التعاون سواء في المجال الاقتصادي أو الإقليمي وخاصة في المجالات الشعبية خاصة خلال الأربعين وزيارة العتبات، والحمد لله هناك علاقات وثيقة بين مسؤولي البلدين في السنوات الأخيرة. لدينا أيضًا القضايا الأمنية، ومؤخرًا أبرمنا اتفاقية أمنية. ولدينا القضايا البيئية.