شاهد/فيديو النفق يهز الكيان 'الإسرائيلي'

العالم- فلسطين المحتلة

وفي الفيديو الذي عرضه هاغاري خلال مؤتمر صحفي، ظهر متحدث جيش الإحتلال بلباسه العسكري داخل نفق ضيق لا يمكن لشخص الوقوف منتصبا داخله، قال إنه بقطاع غزة.

وأشار المتحدث إلى أن بداخل النفق قتل 6 أسرى "إسرائيليين"، أعلن الجيش انتشال جثامينهم مطلع الشهر الجاري، وقالت حركة حماس إنهم قتلوا بنيران كيان الاحتلال.

وأثار نشر الفيديو من النفق ضجة سياسية داخل الكيان، حيث قال زعيم المعارضة يائير لابيد في منشور عبر منصة "إكس": " إذا لم نفعل كل ما في وسعنا للتوصل إلى صفقة الآن، فإننا نصدر حكم الإعدام على المختطفين الذين ما زالوا على قيد الحياة. لا يمكننا تحمل المزيد من فيديوهات كهذه".

بدورها، قالت هيئة عائلات الاسرى الصهاينة في بيان وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "رئيس وزراء إسرائيل (بنيامين نتنياهو) ووزراء الحكومة يتحملون مسؤولية مشتركة عن مصير وسلامة مختطفينا".

من جانبها، قالت عائلة الأسيرة كرمل غات: "ليست هناك إمكانية أن يستمر المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر (الكابينت) في التصرف بطريقة خاطئة كما هو الحال حتى الآن".

وتابعت في بيان: "ما قتلهم لم يكن نقص الهواء والضوء، ولا نقص الغذاء والماء، ولا الأمراض في أوكار الإرهابيين، بل رئيس وزراء إسرائيل الذي قال لا للصفقة التي ستعيدهم".

ويبلغ طول النفق الذي عثر فيه على الجثث الست نحو 120 مترا، وكان مسدودًا بباب مقاوم للانفجارات من أحد طرفيه، ومغلق من الطرف الآخر، وفق نتائج التحقيق.

ومطلع سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلن جيش الاحتلال استعادة 6 جثث من نفق بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة لأسرى قالت وسائل إعلام عبرية إن أسماء 3 منهم على الأقل وردت ضمن صفقة كان يجرى الإعداد لها قبل شهرين، قبل أن يضيف نتنياهو شروطا جديدة أعاقت تنفيذها.