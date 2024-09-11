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مراسل العالم: مدفعية الجيش السوري تقصف مواقع للارهابيين في معارة عليا ومحيط الفطيرة وسان وكنصفرة بريف إدلب الجنوبي وفي محيط التفاحية بريفها الغربي

الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٣ بتوقيت غرينتش

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