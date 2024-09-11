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مراسلة العالم: الطيران الحربي السوري الروسي المشترك يشن غارات مكثفة على مواقع "داعش" في باديتي حمص الشرقية ودير الزور الغربية

الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٦ بتوقيت غرينتش

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