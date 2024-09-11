الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٦:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

رئاسة الوزراء العراقية: رئيس الوزراء سيعقد مباحثات مع الرئيس الإيراني تركز على الأوضاع في المنطقة وأحداث غزة فضلا عن تعزيز التعاون بين البلدين

الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :