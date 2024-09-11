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رئاسة الوزراء العراقية:رئيس الوزراء والرئيس الإيراني سيرعيان التوقيع على مذكرات التفاهم في التعاون الضريبي والزراعة والاتصالات والسياحة ومذكرات أخرى

الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:١١ بتوقيت غرينتش

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