مقتل 3 جنود صهاينة وإصابة 10 آخرين فى تحطم مروحية بقطاع غزة

العالم - الاحتلال

ونشرت وسائل إعلام عبرية صورا تبرز تحطم الطائرة جنوبي قطاع غزة بعد تحطمها، وبجري جيش الاحتلال تحقيقات موسعة للوقوف على ملابسات سقوط المروحية العسكرية في غزة.

وقالت وسائل إعلام عبرية، "إن 3 جنود قتلوا جراء الحادثة وأصيب 10 آخرين، بينهم 4 إصابات خطيرة، مشيرةً إلى أنّ المروحية حضرت لإنقاذ جندي أصيب بنيران قناص".

وتُعرَف الوحدة "669" في جيش الاحتلال بـ"وحدة الإنقاذ التكتيكية الخاصة"، أو "وحدة الإنقاذ القتالي"، وهي تابعة لقوات الاحتلال الجوية، ومتخصّصة في الإنقاذ القتالي على الأرض وفي الجو وفي البحر، وتعدّ واحدة من وحدات النخبة في جيش الاحتلال.