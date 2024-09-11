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الاعلام العبري: عملية الدهس في "جفعات آساف" تمت بواسطة شاحنة تحمل الغاز

الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٣ بتوقيت غرينتش

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