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استشهاد سائق شاحنة الغاز الفلسطينية منفذ عملية الدهس في "جفعات آساف"

الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٥ بتوقيت غرينتش

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