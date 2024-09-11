مقتل جندي "إسرائيلي" وإصابة آخر بعملية دهس قرب رام الله + فيديو

العالم -فلسطين
وذكرت القناة 14 العبرية، أنه تم مقتل جندي "إسرائيلي" وإصابة آخر بجراح خطرة في عملية الدهس التي وقعت في "بيت إيل" قرب رام الله.
ومن جانبها، ذكرت مصادر عبرية: "أن عملية الدهس قرب رام الله تمت بشاحنة، وخلفت قتيل وعدة إصابات بينها إصابة ميئوس منها، واستشهد منفذ العملية".
وقال الناطق باسم "جيش" الاحتلال: قوات "الجيش" تغلق المنطقة في "غفعات أساف"
وبحسب وسائل الإعلام عبرية: "تعليقاً على عملية الدهس في "غفعات أساف": حادث سيء جداً".
وأضافت: "عملية الدهس في "غفعات أساف" تمت بواسطة شاحنة تحمل الغاز".