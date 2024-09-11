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مقتل جندي "إسرائيلي" وإصابة آخر بعملية دهس قرب رام الله + فيديو

الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٢٧ بتوقيت غرينتش

اعترفت وسائل إعلام عبرية، بمقتل جندي "إسرائيلي" وإصابة آخر بحالة خطيرة في عملية دهس وقعت قرب "جفعات آساف" على مفرق "بيت ايل" قرب رام الله بالضفة المحتلة.

العالم -فلسطين

وذكرت القناة 14 العبرية، أنه تم مقتل جندي "إسرائيلي" وإصابة آخر بجراح خطرة في عملية الدهس التي وقعت في "بيت إيل" قرب رام الله.

ومن جانبها، ذكرت مصادر عبرية: "أن عملية الدهس قرب رام الله تمت بشاحنة، وخلفت قتيل وعدة إصابات بينها إصابة ميئوس منها، واستشهد منفذ العملية".

وقال الناطق باسم "جيش" الاحتلال: قوات "الجيش" تغلق المنطقة في "غفعات أساف"

وبحسب وسائل الإعلام عبرية: "تعليقاً على عملية الدهس في "غفعات أساف": حادث سيء جداً".

وأضافت: "عملية الدهس في "غفعات أساف" تمت بواسطة شاحنة تحمل الغاز".

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