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الجيش الاسرائيلي: مقتل جنديين في تحطم طائرة عسكرية كانت تحاول إنقاذ جندي مصاب في رفح

الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٣٤ بتوقيت غرينتش

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