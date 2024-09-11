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وسائل إعلام عبرية: تحطم المروحية في غزة كارثة كبيرة لسلاح الجو وهذه المرة الأولى التي تتحطم فيها مروحية من نوع "بلاك هوك" لكونها آمنة جدا

الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٠ بتوقيت غرينتش

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