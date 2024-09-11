محفل قرآني في غزة: أصوات القرآن تعلو فوق أصوات القصف

العالم _ مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في غزة أن نادي جباليا الرياضي شهد اليوم حدثا استثنائيا في ظل العدوان المتواصل على القطاع، تمثل بإقامة محفل لتلاوة القرآن الكريم.

وقالت إحدى المشاركات في هذا الحدث لمراسل قناة العالم: "أنا اعتبر هذا الحدث الفريد يوما من أيام الله عز وجل، هذا يوم يثلج الصدر، حيث نرى خروج هذا الجيل لتلاوة القرآن خلال الحرب والإبادة الجماعية، وما كانت هذه التلاوة إلا من خلال حفظ متقن ومحكم."

وأضافت: "استشهدت ابنتي بعد أن تعرضت لقصف من قبل الطيران الحربي الاسرائيلي بتاريخ 22 من ديسمبر، وكانت أمنيتها أن تشهد على تلاوة ابنتها للقرآن، واليوم حققت حفيدتي هذه الوصية."

ويُعد هذا الحدث القرآني الأول من نوعه في شمال غزة، ويأتي وسط إقبال وتشجيع من الأهالي لأبنائهم وبناتهم على حفظ القرآن، رغم ما يعانيه القطاع من حصار وعدوان مستمر.