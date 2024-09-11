اقتراح اسرائيلي: توفير ممر آمن للسنوار للخروج من غزة مقابل..

العالم-فلسطين المحتلة

وأوضح منسق اسرى ومفقودي كيان الاحتلال غال هيرش، عبر شبكة CNN، أنه إذا أعيد جميع الاسرى الـ101 المتبقين "فأعتقد أننا سنوافق على توفير ممر آمن للسنوار، ممر آمن له ولمن يريد الانضمام إليه، للخروج من غزة".

ولفت هيرش إلى أن "هذه الشروط، إلى جانب "نزع السلاح في غزة"، يمكن أن تساعد في استعادة غزة وإنهاء الحرب ، حسب تعبيره.

وفي حديث لوكالة "بلومبرغ" شرح الفكرة، قائلاً إن "إسرائيل اقترحت بالفعل توفير ممر آمن للسنوار".

وأضاف: "أنا مستعد لتوفير ممر آمن للسنوار وعائلته وكل من يريد الانضمام إليه".

وأشار إلى أن عرض الممر الآمن تم وضعه على الطاولة قبل يوم ونصف، لكنه لم يذكر ما هو الرد، مؤكداً أن "إسرائيل" ستكون منفتحة على إطلاق سراح الاسرى الذين تحتجزهم كجزء من أي صفقة.

في حين ان المقاومة الفلسطينية بكافة فصائلها اكدت مرارا وتكرارا موقفها الثابت والصارم بخصوص الافراج عن الاسرى وايقاف العدوان على غزة وبينت شروطها في هذا الخصوص واكدت انها لن تخضع لاي ضغوط او مغريات مهما كانت النتائج.