من فاز بالمناظرة الرئاسية بين هاريس وترامب؟

العالم- الامريكيتان

وكتب سيلفر على مدونته، أن هناك "اجماعًا قويًا على أن كامالا هاريس فازت على دونالد ترامب في المناظرة الرئاسية تلك الليلة"، واستشهد بانخفاض أسعار البيتكوين "وهو ما يعني أيضًا خسارة ترامب" وذلك ضمن سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024.

وأضاف سيلفر، وهو محلل انتخابات وإحصائي بارز: "حتى أن لجنة فوكس نيوز التي تابعتها في نهاية المساء بدت وكأنها تعترف بأن ذلك كان فوزًا لهاريس"، على ما نقلت صحيفة "الجارديان".

من تفوق في مناظرة هاريس وترامب؟

فازت هاريس مرشحة الديمقراطيين في الانتخابات الأمريكية باستطلاع شبكة "سي إن إن"، السريع لمشاهدي المناظرة بنسبة 63-37 في المتوسط، تقدم الفائز في المناظرة في هذا الاستطلاع بفارق 18 نقطة، لذا فإن فوز هاريس بـ 26 نقطة يقترب من الطرف الأعلى من النطاق.

قال غالبية الناخبين المشاركين في مجموعة تركيز "سي إن إن" في جامعة "ميرسي هيرست" في "إيري" بولاية بنسلفانيا أيضًا، إنهم يعتقدون أن هاريس فازت.

كانت المجموعة مكونة من 13 ناخبًا لم يتخذوا قرارًا بعد بشأن من سيصوتون له قبل المناظرة، وعندما سأل فيل ماتينجلي من شبكة "سي إن إن" المجموعة عمن فاز بالمناظرة، قال ثمانية من الناخبين "إن هاريس فازت بالمواجهة".

أشار "ماتينجلي" إلى أن إيري هي "المقاطعة الأكثر تأرجحًا" في الولاية التي تشهد معركة "حامية الوطيس"، وفقًا لتقارير شبكة سي إن إن.

المحافظون يقرون بفوز هاريس في المناظرة الرئاسية

واعترف بعض المحافظين، بما في ذلك كريس روفو ورود دريرر - مع بعض التحفظات - بفوز هاريس أيضًا، على منصة إكس.

كتب رود دريرر، وهو كاتب ومحرر أمريكي محافظ: "أعتقد أنها ستفوز في هذه الانتخابات. فهي تبدو طبيعية وواضحة وقوية، ولا يستطيع ترامب توجيه ضربة قاضية ـ فهو متهور وغير مركز. صحيح أن المذيعين في قناة ABC متحيزون، ولكن لا يمكنك أن تلومهم على غرور ترامب وافتقاره إلى الدقة".

كتب كريستوفر فيرجسون روفو، وهو ناشط محافظ أمريكي وصحفي وعضو مجلس إدارة كلية فلوريدا الجديدة وزميل أول في معهد مانهاتن لأبحاث السياسات: "تفوز هاريس بفارق ضئيل من النقاط، ولا ينبغي لهذا أن يغير السباق بشكل كبير في أي من الاتجاهين، لكنها تمكنت من تقليص المخاطر في هذا الحدث والآن فقد اليمين السرد القائل بأن هاريس ترفض وسائل الإعلام أو المشاركة، وسيكون من المثير للاهتمام أن نرى ما إذا كانت ستلتزم الصمت مرة أخرى".