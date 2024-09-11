بزشکيان يحبط مؤامرة عزل ايران عن الجوار بزيارته للعراق

العالم - خاص بالعالم

وقال القزويني في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان زيارة الرئيس الايراني مسعود بزشکيان تعتبر أول زيارة لرئيس ايراني الی کردستان العراق، منذ انتصار الثورة الاسلامية، اما زيارته للبصرة فتعتبر أول زيارة لرئيس ايراني الی البصرة منذ 100 عام.

وأضاف ان اختيار العراق لأول زيارة للرئيس الايراني، يعتبر مؤشراً لاهتمام الحکومة الجديدة بالعلاقات مع دول الجوار.

وأوضح ان بعض وسائل الاعلام وبعض الدول لم تکف عن اتهام ايران بالتدخل في شؤون دول الجوار والدول العربية ودول المنطقة واعتقد ان أهم مکسب لزيارة بزشکيان هو احباط هذه الفکرة.

وأوضح القزويني ان الحفاوة في استقبال الرئيس الايراني الجديد والاتفاقيات العديدة التي سيوقعها مع المسؤولين العراقيين ستحبط الاتهامات بتدخل ايران في شؤون دول الجوار.

وأکد ان هذه الزيارة لاتروق بعض الدول، لاسيما بعض الدول الغربية والتي تمثلت بفرض حظر جديد وعقوبات من قبل الولايات المتحدة ضد الجمهورية الاسلامية عشية هذه الزيارة مما يشير انها ممتعضة من هذه الزيارة ونجاح ايران في احباط مؤامرة عزلها عن اقليمها وجيرانها.

هذا واستقبل الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد مسعود بزشكيان والوفد الوزاري المرافق له في قصر بغداد.

ووصل الرئيس بزشكيان والوفد المرافق له صباح اليوم الاربعاء الى العاصمة بغداد وكان في استقباله رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

وتستمر زيارة الرئيس بزشكيان الى العراق ثلاثة أيام تتضمن زيارة البصرة والنجف وكربلاء وأربيل والسليمانية.