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قوات العاصفة-كتيبة طولكرم: تمكن أبطال العاصفة من تفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار في آلية عسكرية محققين اصابات مباشرة في حارة النادي بمخيم طولكرم

الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٥٠ بتوقيت غرينتش

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