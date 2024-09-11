الاحتلال يعاود اقتحام المدن والمخيمات في الضفة الغربية

العالم _ فلسطين

مرة أخرى، تعيش الضفة الغربية على صفيح ساخن، حيث عاودت قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحام مدنها ومخيماتها بآليات عسكرية وقوات خاصة، لتتصدى لها المقاومة الفلسطينية.

هذه المرة، كانت مدينة طوباس شمالي الضفة مسرحا للجرائم الاسرائيلية، حيث أعلنت قوات الاحتلال بدء عملية عسكرية في المدينة، وأغلقت جميع مداخلها.

وقبل إغلاق المدينة، سقط عدد من الشهداء في غارة إسرائيلية على تجمع للفلسطينيين قرب مسجد التوحيد في المدينة، فيما عرقلت قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من الوصول إلى الموقع المستهدف وانتشال جثث الشهداء.

اعتداءات قوات الاحتلال لم تقتصر على مدينة طوباس، بل قامت باقتحام بلدة طمون جنوب شرق طوباس، في إطار العملية العسكرية على المحافظة.

وفي شمال الضفة أيضا، استشهد فلسطينيان وأصيب 10 آخرون بعد تسلل قوات إسرائيلية خاصة إلى وسط مدينة طولكرم، والدفع بتعزيزات عسكرية إليها. كما قامت قوات الاحتلال باقتحام بلدة قفين شمالي طولكرم، حيث خاضت كتائب شهداء الأقصى اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال باستخدام الأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة.

قوات الاحتلال فجرت أيضا منزلا داخل ضاحية إكتابا في مدينة طولكرم، وفرضت حصارا كاملا على مخيم طولكرم، وحولت المنازل فيه إلى ثكنات عسكرية، وطردت سكانها، وجرفت البنى التحتية رغم تدميرها سابقا.

أما مخيم نور شمس شرقي مدينة طولكرم، فقد شهد تفجير عبوة ناسفة بجرافة إسرائيلية في محور شارع نابلس على يد مقاومي سرايا القدس بعد اقتحام قوات الاحتلال للمخيم.

وفي مدينة نابلس، مركز شمال الضفة، شهدت المدينة وبلداتها اقتحاما من جنود الاحتلال بتعزيزات عسكرية مكثفة، ودارت اشتباكات عنيفة بينهم وبين المقاومين الفلسطينيين.

وفي رام الله، شهدت بلدة قبيا اقتحاما من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. وفي مدينة القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.