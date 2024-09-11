الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤
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السفارة الأميركية في بغداد: منشأة دبلوماسية أميركية تعرضت لهجوم في وقت متأخر من أمس الثلاثاء في بغداد دون أنباء عن اصابات

الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:١٠ بتوقيت غرينتش

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