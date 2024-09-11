الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٩:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

رويترز: بايدن يعبر عن غضبه لمقتل الناشطة الأميركية عائشة نور إزجي إيجي في الضفة الغربية برصاص القوات الأسرائيلية

الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :