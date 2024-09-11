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مصادر لبنانية: قصف مدفعي وفسفوري معاد يستهدف بلدة الضهيرة جنوب لبنان
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مؤتمر صحفي للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
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رويترز: بايدن يعبر عن غضبه لمقتل الناشطة الأميركية عائشة نور إزجي إيجي في الضفة الغربية برصاص القوات الأسرائيلية
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الرئيس الإيراني ورئيس الوزراء العراقي رعيا التوقيع على 14 مذكرة تفاهم شملت الاقتصاد والتعاون التدريبي والشباب والرياضة والتبادل الثقافي ومجالات أخرى
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السفارة الأميركية في بغداد: منشأة دبلوماسية أميركية تعرضت لهجوم في وقت متأخر من أمس الثلاثاء في بغداد دون أنباء عن اصابات
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المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف موقع رويسة العلم في مزارع شبعا المحتلة وتجمعا لجنود الاحتلال في محيط موقع الراهب بالأسلحة الصاروخية
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القائد العام لحرس الثورة الإسلامية: سنطارد جميع الأعداء ونعاقبهم ونثأر منهم
مؤتمر صحفي للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٠٢ بتوقيت غرينتش
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2023 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.