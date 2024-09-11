الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤
١٢:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

الاعلام العبري: اصابة "اسرائيلي" اثر سقوط صاروخ على كيبوتس دان في الاراضي الشمالية

الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٢١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :