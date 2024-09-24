الأمين العام للأمم المتحدة يحذّر من أمر خطير جداً حول لبنان!

العالم - خاص بالعالم

فيليمون يانغ و الذي دعا إلى العمل المشترك 'من أجل السلام والرفاه وعدم تحويل الموارد الأساسية إلى مخزونات عسكرية تغذي سباق تسلح لم يشهده من قبل منذ عصر الحرب الباردة'.



الرئيس الامريكي جو بايدن قال ان اندلاع حرب شاملة في منطقة غرب آسيا ليس في مصلحة أحد مؤكدا ان الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لتحقيق الأمن متناسيا الدور الذي تلعبه بلاده في دعم الكيان الاسرائيلي لوجستيا و عسكريا

وقال الرئيس جو بايدن:" ان العمل جار للتوصل لحل دبلوماسي بشأن التوتر الحاصل على الحدود الفلسطينية اللبنانية بين اسرائيل و حزب الله . واشنطن تعمل ايضا مع قطر ومصر من أجل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار واعادة الاسرى ووقف الحرب على غزة ".

الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش حذر من تحول لبنان الى غزة اخرى و قال ان العالم لا يحتمل ذلك وان الجميع يشعر بالفزع إزاء التصعيد الحاصل فيه حاليا مطالبا الأسرة الدولية بتعزيز جهودها من أجل وقف فوري لإطلاق النار وإطلاق سراح الاسرى وبدء عملية نحو حل الدولتين متسائلا عن جدوى استمرار تشييد المستوطنات.

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان خاطب المجتمع الدولي لإيقاف شبكة القتل في إشارة إلى الكيان الإسرائيلي وجرائمه التي يرتكبها في غزة والتي تجر المنطقة برمتها إلى الحرب مؤكدا على ضرورة ايقاف نتنياهو وشبكة الجريمة التابعة له كما تم ايقاف هتلر سابقا.

الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا حذر من خطورة امتداد الحرب في قطاع غزة إلى لبنان مشيرا الى ضرورة إصلاح الأمم المتحدة التي لم تعد تقوم بدورها في تمثيل العالم ووقف الحروب.

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