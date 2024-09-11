المناظرة بين هاريس وترامب

العالم – باختصار

بدأ المرشحان المناظرة بالحديث عن ملف الاقتصاد، حيث تحدثت هاريس عن خططها لخفض الضرائب.

هاريس وضعت ترامب في موقف دفاعي خلال المناظرة بسلسلة من الهجمات.

ركزت هاريس على مدى ملاءمة ترامب للمنصب ومشاكله القانونية العديدة.

سعى الإثنان الى اقتناص الفرصة لإقناع الناخبين بالتصويت لهما في الانتخابات القادمة.

تجادل المرشحان حول قضايا مثل الهجرة والسياسة الخارجية والرعاية الصحية.

لكن المناظرة وخلافا للعادة لم تتضمن الكثير من التفاصيل السياسية المحددة.

شن ترامب هجوما لاذعا على سياسات الديمقراطيين الاقتصادية وركز على التضخم والمهاجرين.

هاريس انتقدت أداء سياسة ترامب تجاه كل من روسيا والصين ووصفتها بالضعيفة.

ترامب: هاريس تكره إسرائيل، إذا اصبحت رئيسة، أعتقد ان إسرائيل ستزول.

هاريس: لقد دعمت تل ابيب طوال حياتي ومسيرتي المهنية.

في اشارة الى الثقة بنتيجة المناظرة تحدت حملة هاريس ترامب على الفور لتنظيم مناظرة ثانية.

في المقابل، اعتبر ترامب المناظرة التي خاضها افضل مناظرة له على الاطلاق.

موقع بريدكت لتوقعات انتخابات الرئاسة: إحتمالات فوز ترامب انخفضت خلال المناظرة من 52% الى 47%.

نفس الموقع اشار الى أن فرص هاريس تحسنت من 53% الى 55%.

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