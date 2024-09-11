الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤
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الاعلام العبري: اندلاع حريق بعد سقوط صواريخ بين منطقتي شلومي وليمان في الاراضي الشمالية

الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٣٩ بتوقيت غرينتش

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