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ارتفاع حصيلة شهداء مجزرة مدرسة الجاعوني بالنصيرات الى 9 شهداء

الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

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