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دوي صفارات الانذار في مستوطنة "كفارسولد" في الجليل الاعلى

الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

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