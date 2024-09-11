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مصادر الاحتلال:ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة الى 41084 والاصابات الى95029 منذ بدء العدوان

الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٠٦ بتوقيت غرينتش

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