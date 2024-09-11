كاميرا العالم ترصد الدمار الهائل الذي خلفه الاحتلال بمسجد الفاروق ومحيطه

العالم - خاص العالم

مسجد الفاروق يقع في مخيم البريج وسط قطاع غزة، حيث استهدفه جيش الاحتلال الاسرائيلي بعدد من الصواريخ التي دمرته بشكل كامل واخرجته عن الخدمة، لا يوجد اي معالم لهذا المسجد.

حجم الدمار والخراب يتحدث على قوة هذا الاستهداف فالاحتلال الاسرائيلي منذ بداية هذه الحرب وحتى هذا اليوم يركز باستهدافه على المساجد في كل مناطق قطاع غزة في مناطق الشمال في مناطق الوسط في جنوب القطاع نتحدث عن استهداف مئات المساجد.

الحرب هذه لم تكن فقط على المدنيين وعلى قطاع التعليم وايضا قطاع الصحة ايضا على القطاع الديني الاحتلال الاسرائيلي يقصف كل شيء له علاقة بالمساجد ويقصف ايضا كل مراكز التحفيظ واخراج كل المساجد عن الخدمة وتدميرها بشكل كامل.

وتحدث شهود عيان عن الجريمة "تقريبا الساعة 2:00 كنا قاعدين بامان الله وفجأة يعني بدون سابق انذار ولا اي تحذير والجامع كمان من اول الحرب لا احد يصلي فيه، بدون سابق انذار تم استهدافه بخمس صواريخ، وحجم القذائف كبير جدا يصل الى طن، ضرب عشوائي، تم مسح المربع بشكل كامل".

جيش الاحتلال يصر على تدمير ما تبقى من مساجد ودور العبادة في القطاع فمنذ بدء هذه الحرب دمر الاحتلال مئات المساجد في مناطق الشمال و مناطق الجنوب، نتحدث عن استمرار ورسالة واضحة من الاحتلال باستهداف المساجد واخراجها عن الخدمة في كل مكان.