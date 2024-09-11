الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٢:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

حزب الله: قصفنا مربض "الزاعورة" برشقات من صواريخ الكاتيوشا

الأربعاء ١١ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٣٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :